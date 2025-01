Mostra d'Oltremare: 2 milioni di presenze nel 2024

Leggi su Ildenaro.it

«Ilè stato un anno da record per la. Più di 2di persone hanno premiato l’offerta del polo multifunzionale napoletano e hanno scelto di partecipare a fiere, eventi, congressi, concorsi e spettacoli, di godere degli spazi all’aperto e approfittare della piscina per refrigerarsi durante l’estate in città . I numeri sono i migliori degli ultimi 15 anni». Così in una nota. «La MdO si conferma fiore all’occhiello dell’intero Mezzogiorno per l’offerta fieristica e per lo svolgimento di grandi eventi. Nell’ultimo anno gli espositori ospitati sono stati più di 5.500 e leregistrate 590 mila. Ma il vero boom c’è stato grazie agli eventi, tanti e diversificati, in grado di soddisfare gusti e aspettative del pubblico di ogni età e di ogni provenienza, compresi tanti turisti, fino a raggiungere 1 milione di