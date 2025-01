Morto Peter Yarrow leader del trio folk ‘Peter Paul and Mary’ aveva 86 anni

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – Il cantautore e chitarrista statuniensedeland Mary, gruppo di musicale cui armonie hanno appassionato milioni di persone con canzoni a favore dei diritti civili e contro la guerra in Vietnam, èoggi all’età di 86a New York. Quattrofa aera stato diagnosticato un cancro alla vescica.formato ilconStookey e Mary Travers, scomparsa nel 2009. Sempre schierati in senso progressista e per i diritti civili, nell’agosto 1963 i tre cantantiparteciparono alla Marcia su Washington del reverendo Martin Luther King dove eseguirono una loro versione di “Blowin’ in the Wind” di Bob Dylan sui gradini del Lincoln Memorial, contribuendo a far diventare la canzone un inno del movimento contro la segregazione razziale.