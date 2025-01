Ilfattoquotidiano.it - Morte di Ramy Elgaml, i video e gli audio dell’inseguimento dei Carabinieri: “Sono caduti? Bene”. Nelle immagini un impatto

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ci, depositati agli atti, trasmessi questa sera da Tg3 e TgLa7, che mostrano l’inseguimento da parte deidi uno scooter in sella al quale viaggiavano due ragazzi. Era il 24 novembre scorso al quartiere Corvetto di Milano e la corsa del motorino si fermò contro il semaforo all’angolo tra via Quaranta e via Ripamonti, tallonata dalla macchina dell’Arma. Così vicina che sulla targa dell’auto erano rimasti i pelli della pelliccia del giaccone di, 19enne egiziano, morto sul colpo.si vede un primotra la gazzella dei militari e lo scooter sul quale cidue ragazzi:e il conducente Fares Bouzidi, 22enne tunisino. Dopo questo primo, il mezzo a due ruote non cade. L’urto era stato anche evidenziato nella relazione dei vigili urbani che avevano ipotizzato che i due giovani non fosseronel momento in cui avessero percorso ancora alcuni metri svoltando a sinistra, poco dopo lo schianto e l’auto deiche impatta.