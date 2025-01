Lanazione.it - Moda e solidarietà all’Atelier Ricci

Leggi su Lanazione.it

Grande successo di pubblico per “L’Epifania ti porta in Sartoria” presso l’Ateliera Lucca nel segno della. Grande successo per la terza edizione dell’evento benefico “L’Epifania ti porta in sartoria”, che si è svolto domenica 5 gennaio presso l’Atelierdi Via Burlamacchi a Lucca. Un evento organizzato dalla modella brasiliana e coreografa SaraJo Mariotti dell’Associazione Anastacia Fashion insieme al fotografo Paolo Catucci, grazie all’ospitalità della padrona di casa Patrizia. “Sono molto soddisfatta la terza edizione è stato un grande successo di pubblico - afferma Sarajo Mariotti organizzatrice dell’evento - ringrazio Patriziaper l’ospitalità, tutti gli intervenuti e lo staff che ha lavorato insieme a me per realizzare questa terza edizione”. Durante la serata è stato ricordato con una targa Gianni Graziano fotografo scomparso circa un anno fa che ha seguito fin dai primi passi la manifestazione.