Mo | familiari ostaggi si rivolgono all' Alta Corte ' violate leggi costituzionali'

Tel Aviv, 7 gen. (Adnkronos) - Un gruppo di 112didetenuti a Gaza ha presentato una petizione all'di Israele, accusando il governo di aver abbandonato i propri cari, violando due. Secondo la petizione, "il governo ha abbandonato gliper 459 giorni, violando i loro dirittialla vita, all'integrità fisica e alla dignità umana".I ricorrenti chiedono un'ordinanza provvisoria e condizionale che obblighi lo Stato a giustificare "il perché del suo rifiuto di accettare un accordo per il rilascio deglitrattenuti a Gaza da Hamas, violando i loro diritti, e perché il governo non dovrebbe essere costretto a garantire il loro rilascio, anche accettando di porre fine alla guerra e di ritirarsi da Gaza in cambio della loro libertà".