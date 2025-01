Ilpescara.it - Minaccia il suicidio dal ponte "Delli Castelli" sul Saline ma viene salvata dai carabinieri

Stava per gettarsi dal"Filomena" nel fiumema è stata fermata in tempo e messa in salvo dai. Protagonista dell'episodio avvenuto nella tarda serata del 6 gennaio una donna di 39 anni che era stata notata da un passante mentre si trovava fuori dal guardrail.