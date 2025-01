Lapresse.it - Meta, Elkann entra nel Cda. Zuckerberg ‘porta prospettiva internazionale’

“Sono entusiasta di iniziare l’anno con alcune notizie su cui stiamo lavorando da un po’: Dana White, Johne Charlie Songhurst si uniscono al Consiglio di amministrazione di“. Lo ha annunciato il fondatore e amministratore delegato di, Mark, in un post su Facebook. “John è l’amministratore delegato di Exor e presidente di due delle aziende di portafoglio auto di Exor, Stellantis e Ferrari. Ha una profonda esperienza nella gestione di grandi aziende globali e porta unainternazionale al nostro Cda”, ha aggiunto. “Abbiamo enormi opportunità davanti a noi nell’IA, nei wearables e nel futuro dei social media, e il nostro Cda ci aiuterà a realizzare la nostra visione”, ha spiegato ancora.Il post su Facebook: “Non vedo l’ora di lavorare con Dana, Charlie e John”“Dana è il presidente e Ceo della Ufc (Ultimate fighting championship, ndr), e l’ha trasformata in una delle imprese sportive più preziose, in rapida crescita e più popolari al mondo.