Meloni | Tricolore simbolo nazione forte

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

11.16 "Amore per la Patria,memoria e rispetto per chi ha lottato per la nostra libertà,speranza per futuro da costruire insieme. Sono tutti valori incarnati nel nostro", scrive la premiersui social in occasione della Festa del. La Bandiera,continua, è "un ponte che unisce storia e futuro, tradizione e innovazione,le nostre radici con il nostro domani.di unae unica che sta tornando a farsi valere nel mondo".