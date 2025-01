Quotidiano.net - Mef, via a emissione sindacata per Btp Green da 5 miliardi

Il ministero dell'Economia ha dato mandato a un sindacato di banche per l''dual tranche' di un nuovo Btpa 20 anni - scadenza 30 aprile 2046 - fino a cinquedi euro. Lo si legge in una nota. L'include anche un nuovo Btp decennale benchmark con scadenza primo agosto 2035. "La transazione - si legge nella nota - sarà effettuata nel prossimo futuro, in relazione alle condizioni di mercato".