Lidentita.it - Marsa Alam, muore bimbo di 9 anni: era in vacanza con la famiglia

Leggi su Lidentita.it

Unain, in Egitto, si è trasformata in tragedia per il piccolo Mattia Cossettini, undi 9originario di Tagliavacco (Udine). Il piccolo Mattia è deceduto a causa di un malore improvviso, le cui cause restano ancora da chiarire. Il dramma si è consumato dopo una giornata trascorsa .di 9: era incon laL'Identità.