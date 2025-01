Leggo.it - ?Marco Magagna, ucciso dalla compagna Stella Boggio: insieme da un anno e mezzo, poi le liti e l'omicidio. Sui social: «Assassina»

Leggi su Leggo.it

Un amore non sano, fatto di dissidi costanti,, e aggressioni per colpa dell'alcol. Questo il ritratto reso della sua relazione da, 33 anni, arrestata oggi per avernella.