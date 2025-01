Maestra ho la sedia piena di colla Filippo Caccamo ironizza sul rientro a scuola dopo le vacanze e il web impazzisce | Quando arriva Pasqua? VIDEO

Leggi su Orizzontescuola.it

Illedi Natale è sempre un momento delicato, sia per gli studenti che per i docenti. Quest'anno, a rendere più leggero il ritorno tra i banchi, ci ha pensato il comico e insegnante, che ha pubblicato un esilarantesu TikTok, dovesulle situazioni tipiche che si vengono a creare in classe.L'articolo “, ho ladi”,sullee il web: “?”