Trentotoday.it - Ma quale scopa: le Befane trentine nuotano (o volano)

Leggi su Trentotoday.it

? No, grazie. Lein Trentino preferiscono ben altri mezzi con cui muoversi. Come ad esempio pinne e boccaglio.È il caso di Riva del Garda dove, nonostante la giornata di pioggia, ieri, lunedì 6 gennaio, è arrivata come di consueto la Befana subacquea. Una tipicità tutta rivana.