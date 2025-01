.com - Luchè annuncia il concerto evento allo Stadio Diego Armando Maradona

Leggi su .com

, l’artista tra i più influenti del rap italiano,il primodella sua carrieradella sua Napolista tornando e lo farà live in uno dei luoghi simbolo della sua Napoli! Oggi, nel giorno del suo compleanno, l’artista tra i più influenti del rap italiano, è pronto a scrivere nuove importanti pagine della storia del genere, con un enorme annuncio per i suoi fan: il 5 giugno 2025 porterà tutta la sua potenza e la sua discografia sul palco dello.Una data e un luogo per celebrare come si deve uno dei padri fondatori dello street rap italiano, con un live – prodotto e distribuito da Vivo Concerti – che resterà negli annali, come l’artista ha voluto anticipare ieri sera durante il suo “birthday bash”.La conferma è arrivata oggi con un video pubblicato sui social del rapper, in cuicorre irrefrenabile, mentre flashback su fatti di cronaca avvenuti a Napoli si intrecciano con ricordi della sua vita personale e artistica.