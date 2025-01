Arezzonotizie.it - Lotteria Italia: i biglietti vincenti estratti in provincia di Arezzo

Leggi su Arezzonotizie.it

Premi di consolazione per ladiin seguito all'estrazione deidella2025. Su 280 vincitori, per un valore complessivo di 21milioni di euro, solamente sei sono arrivati nell'Aretino di cui uno venduto in un distributore di San Giovanni Valdarno. .