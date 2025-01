Agi.it - Lotteria Italia, i 5 milioni a Somaglia. I biglietti vincenti

Leggi su Agi.it

AGI - Il primo premio da 5di euro dellava al biglietto Serie T 173756 venduto a, in provincia di Lodi. Il secondo premio di 2,5è il T378442 venduto a Pesaro. Il terzo biglietto vincente da duedi euro è il G330068 venduto a Palermo. Il quarto premio da un milione e mezzo è il G173817 venduto a Torino. Il quindo da un milione è stato venduto a Dolo (VE) ed è il biglietto S185025. Quest'anno sono stati venduti oltre 8e 650 mila, grazie anche al prezioso contributo del programma televisivo Rai 'Affari tuoi', abbinato alla. Nel corso della trasmissione sono stati comunicati e distribuiti premi giornalieri per 780 mila euro. Il numero e gli importi dei premi della, ad esclusione del primo di 5di euro, già stabilito dal "Regolamento per l'assegnazione dei premi della2024" consultabile sul sito www.