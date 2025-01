Lotteria Italia biglietti vincenti | a Pesaro 25 milioni di euro

Lapresse.it - Lotteria Italia, biglietti vincenti: a Pesaro 2,5 milioni di euro

È stato venduto nel territorio diil biglietto dellada 2,5di. Il ticket fortunato riporta la combinazione vincente: T378442. Si tratta del secondo premio nelle vincite di prima categoria. 280, premi per 21diSono 280 idella2024 per 21didi premi complessivi. Lo comunica l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Oltre ai primi 5con premi fra i 5e un milione di, il ‘Comitato per l’espletamento delle operazioni relative alle lotterie ad estrazione differita’ ha assegnato 25 premi da 100mila, 50 da 50milae 200 da 20mila. Ai rivenditori dove sono stati acquistati iè stato riservato un premio complessivo di 170.500