Superguidatv.it - Lotteria Italia 2025, quali sono i cinque biglietti vincenti: tutti i premi finali

Leggi su Superguidatv.it

La fortuna ha baciato Somaglia, comuneno di 3 825 abitanti della provincia di Lodi in Lombardia, dove è stato venduto il biglietto dellache vince il primoo da 5 milioni di euro. Il biglietto vincente è il numero T173756. Ecco i primidellae i rispettiviestrazione numeriDurante lo speciale Affari Tuoi –condotto da Stefano De Martino in prima serata su Raiunostati svelati i numeri e idellanazionalena da sempre un appuntamento tradizionale per milioni dini nel giorno dell’Epifania. 5 superrispettivamente del valore di 5 milioni di euro, 2,5 milioni di euro, 2 milioni di euro, 1,5 milioni di euro e 1 milione di euro associati apersonaggi vip.