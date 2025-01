Ilgiorno.it - Lotteria Italia 2025: il biglietto del primo premio da 5 milioni di euro venduto a Somaglia (Lodi)

Milano, 7 gennaio– Sono stati annunciati subito dopo la mezzanotte i premi di prima categoria, i più ricchi, della. E la Lombardia ha fatto il botto, conquistando il: nella trasmissione in diretta tv Speciale Affari Tuoi è stato annunciato da Stefano De Martino, insieme ai suoi ospiti, in particolare Gianni Morandi, il numero di serie delda 5di. Si tratta del T173756, in provincia di. Gli altri premi di prima categoria sono andati a Pesaro (il secondo), a Palermo (il terzo), a Torino (il quarto) e a Dolo, in Veneto (il quinto). Adesso scatta la caccia al fortunato vincitore, nella speranza che abbia conservato ilvincente e, soprattutto, si ricordi dove l’ha custodito fino a oggi. L’organizzazione Grande successo per la vendita dei biglietti.