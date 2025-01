Romatoday.it - Lotteria Italia 2024 2025: i biglietti vincenti estratti

Leggi su Romatoday.it

Per il secondo anno consecutivo Roma resta a secco. Nella Capitale infatti non è stato venduto neanche uno deidi prima categoria. I cinque milioni di euro vanno a Somaglia in provincia di Lodi dove è stato venduto il biglietto serie T 173756 . Secondo premio a Pesaro con la serie T.