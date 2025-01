Latinatoday.it - Lotteria Italia 2024 2025: i biglietti vincenti dei premi di terza categoria da 50.000 euro

Leggi su Latinatoday.it

Sono 50 ididistribuiti dalla. I fortunati vincitori portano a casa 50.000. A Roma, in provincia e nel Lazio vanno in tutto 4. Due quelli acquistati a Roma, uno in provincia - a San Gallicano nel Lazio -, e uno in provincia.