LIVE Sci alpino, Slalom Coppa Europa Les Diablerets 2025 in DIRETTA: le azzurre cercano un risultato di peso

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladellodi Les(Francia), valevole per lafemminile di sci2024-25. Si apre la due giorni dedicata allofemminile sulle nevi di Lesin Francia. L’Italia cerca qualche segnale da parte delle atlete più giovani dopo una prima parte di stagione al di sotto delle aspettative indel Mondo con leche faticano veramente tanto e in due occasioni non ci sono state italiane al traguardo in.Per essere uno slalo0m diilllo è piuttosto alto con alcune atlete che sono state protagoniste della gara di Kranjska Gora non più tardi di due giorni fa. I fari sono puntati su due atlete che non partono con i primi pettorali, la tedesca Jessica Hilzinger, unica della sua Nazionale a giungere al traguardo sulla neve slovena e la svizzera Eliane Christen che è tornata a gareggiare dopo tanti infortuni e si è già resa protagonista di alcune ottime prestazioni indel Mondo, dove punta a scalare posizioni nei pettorali di partenza.