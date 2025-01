Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Coppa Europa Les Diablerets 2025 in DIRETTA: fitta nevicata, partenza rinviata alle 12.00

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.08 L’ufficio stampa della FISI comunica che gli addetti stanno continuando a lavorare sulla pista e laè al momentoore 12.00, ma si attendono ulteriori comunicazioni sulla fattibilità o meno di questa gara.10.15: Causa unache si è abbattuta su Lesfinoprime ore dell’alba la gara è. Non si sa a che ora si potrà partire ma gli addetti stanno lavorando alacremente per poter liberare la pista e permettere la disputa dello. C’è anche la possibilità che la gara venga cancellata ma vi aggiorneremo minuto per minuto9.58: Ecco la lista didelloodierno:1 CHEVRIER Marion FRA2 ESCANE Doriane FRA3 DANIOTH Aline SUI4 BOSTROEM MUSSENER Moa SWE5 STOFFEL Elena SUI6 LINGG Charlotte LIE7 EGLOFF Selina SUI8 LAPANJA Lila SLO9 BRAENDLI Anuk SUI10 POHJOLAINEN Rosa FIN11 HOERHAGER Lisa AUT12 KUFAAS Mariel NOR13 FERMBAECK Elsa SWE14 MCFARLANE Caitlin FRA15 MAECHLER Janine SUI16 HOEPLI Aline SUI17 HILZINGER Jessica GER18 FALCH Natalie AUT19 TOTH Zita HUN20 HR Celina ITA21 CHRISTEN Eliane SUI22 MAARSTOEL Andrine NOR23 RAICH Leonie AUT24 VANREUSEL Kim BEL25 ANDO Asa JPN26 LANDSTROEM Moa SWE27 LUGON-MOULIN Laurine FRA28 WAROSCHITZ Maja AUT29 BELL Reece GBR30 KLOPFENSTEIN Amelie SUI31 MAEDA Chisaki JPN32 PALLA Victoria GBR33 ASTNER Nina AUT34 GRANDINGER Charlotte GER35 TOMSIC Nika SLO36 STEINMAIR Laura ITA37 WATANABE Eren JPN38 MATHIOU Sophie ITA39 FLATSCHER Julia AUT40 SMYTH Mikayla NZL41 MIJARES RUF Carla AND42 MEYER Garance FRA43 RINGS-WANNER Valentina AUT44 HAUGLAND Ine NOR45 CAROLLI Francesca ITA46 REMME Roni GER47 BLOK Noa NED48 BIELER Tatum ITA49 BUFF Faye SUI50 POMARE Ambra ITA51 SZOLLOS Noa ISR52 KOSKINEN Silja FIN53 CECERE Margherita ITA54 PAZZAGLIA Alice ITA55 LIPP Elina GER56 CEDER Liv SWE57 SYLVESTER-DAVIK Madeleine NOR58 ANTONINI Maria Sole ITA59 DOERIG Sarina SUI60 OLLIER Marjolaine FRA61 ROUFA Kendahl USA62 THORESEN Anine NOR63 ROMANOV Dasha USA64 JALLAT Annabel FRA65 STOCK Kathrin AUT66 VRIANI Giulia ITA67 KUSTER Elyssa SUI68 RODLING SWANBERG Stella SWE69 SYLVESTER-DAVIK Pia NOR70 OPLOTNIK Anja SLO71 MORITZ Liv USA72 WIESER Emma GER73 SIMOND Margot FRA74 SINIGOI Caterina SLO75 DERKS Kiara NED76 KANTO Aada FIN77 HALL Nora NOR78 JELLUM Thea Emilie Benth NOR79 BONDARE Liene LAT80 GROSDIDIER Tatum USA81 TEN RAA Gwyneth LUX82NBACH Dania SUI83 SOMMEROVA Elese CZE84 CLASON Julia NOR85 JACQUEROUD Camille SUI86 BRUSETH Sienna Grande NOR87 DEHART Paige USA88 KEANE Kaitlin USA9.