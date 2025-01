LIVE – Hapoel Tel Aviv-Trento 59-43 Eurocup 2024 2025 basket | RISULTATO in DIRETTA

Leggi su Sportface.it

IlindiTel, sfida valida come 14^ giornata dell’di. Gli uomini di coach Galbiati sono reduci da due sconfitte di misura contro squadre importanti, la prima nello scontro diretto contro Buducnost e la seconda contro la capoclassifica del Gruppo A, ovvero il Bahcesehir. Prestazioni importanti, ma in cui è mancato il. E ora la situazione del girone diventa sempre più complicata, dato che mancano solo cinque partite e le vittorie di differenza dalla sesta posizione sono tre. Non solo in Europa, però, perché il momento non facile della Dolomiti Energia è certificato anche dalle ultime due sconfitte in campionato, dove comunquemantiene la testa della classifica.Ora, ecco la trasferta sul difficile campo di Tel, squadra che ha vinto le ultime due partite battendo nientemeno che Gran Canaria e Besiktas, mettendo un’ipoteca importante sul passaggio del turno.