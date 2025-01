Oasport.it - LIVE Dakar 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Santolino vince tra le moto, Variawa vede il successo nelle auto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.30– Primi arrivi. Chicherit chiude con 22 secondi su De Mevius e 1:25 su Quintero. al km 307in prima posizione con 1:23 sullo stesso Chicherit.12.28 CAMION – Al km 202 Loprais è primo con 8 secondi su Zala e 4:32 su van den Brink12.00– Siamo ormai giunti alla fine della frazione. Al km 307 comanda Al-Attiyah con 15 secondi su Ekstroem e 1:13 su Serradori. Quarto Lategan a 3:54. Al km 242, invece, è Quintero a salire in prima posizione con 19 secondi su.11.58 CAMION – Primi passaggi al km 160 con Zala che precede Loprais per un secondo. Al km 118, invece, Loprais comandava con 19 secondi su Zala.11.30– Al km 242 comanda ancora Moraes ma il margine su Ekstroem si riduce a soli 25 secondi. Più staccati tutti gli altri.