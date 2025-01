L’inflazione a +13% rispetto all’anno scorso

Lapresse.it - L’inflazione a +1,3% rispetto all’anno scorso

è a +1,3%. Lo rileva l’Istat. L’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività – secondo le stime preliminari dell’Istat – registra a dicembre 2024 un aumento dello 0,1% su base mensile.si mantiene quindi stabile a dicembre a +1,3%. Nella media 2024 la crescita tendenziale dei prezzi al consumo si attesta all’1% in forte caloal +5,7% del 2023. La netta attenuazione delnel 2024 – spiega l’analisi dell’Istat – è per lo più imputabile alla marcata discesa dei prezzi dei beni energetici (-10,1% da +1,2% del 2023). Anche nel settore alimentare si assiste a un rapido ridimensionamento dei prezzi (+2,3% da +9,8%) che tuttavia resta ben al di sopra del tasso di inflazione.Nel 2024di fondo si ferma a +2% (da +5,1% del 2023).