Tpi.it - Leopardi – Il poeta dell’infinito: quante puntate, durata e quando finisce

– Ilsono previste per– Il? Si tratta di una miniserie evento in due, in onda il 7 e 8 gennaio 2025, alle ore 21.30, per la regia di Sergio Rubini. La serie attesissima racconta con uno sguardo inedito il grande, filosofo e pensatore politico, uno dei massimi esponenti della cultura italiana di tutti i tempi. Vediamo insieme la programmazione completa:Prima puntata: 7 gennaio 2025Seconda puntata: 8 gennaio 2025Quanto dura () ogni puntata di? Appuntamento su Rai 1 alle ore 21.30 e fino alle 23.30 circa. Laè quindi all’incirca di due ore a puntata,– Il: LocationDove è stata girata la miniserie? Una grande produzione in costume ambientata e girata tra la natìa Recanati, le Marche, Bari e la Puglia – grazie al sostegno di Marche Film Commission e di Apulia Film Commission – e ancora Mantova, Torino, Roma, Napoli e Bologna.