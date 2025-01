Lanazione.it - Le PMI europee alla prova della crisi: uno studio rivela gap di conoscenza sulla nuova direttiva UE

Arezzo, 7 gennaio 2024 – Le PMI: unogap diUE ?In un contesto economico caratterizzato da crescenti sfide e incertezze, la capacità delle piccole e medie imprese di prevenire e gestire lefinanziarie diventa sempre più cruciale. Ma quanto sono preparate le PMIad affrontare queste situazioni e a utilizzare gli strumenti normativi messi a disposizione dall'Unione Europea? ?Su questa domanda indaga lo"Awareness and Readiness of European SMEs for Financial Distress", realizzato nell'ambito del progetto OITBC-MSMES (Observatory and Initial Training on Businesss for MSMEs), finanziato dal programma Erasmus+. La ricerca, coordinata da Casartigiani Arezzo, ha coinvolto 174 micro e piccole imprese in quattro paesi europei: Italia, Spagna, Portogallo e Bulgaria.