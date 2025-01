Romadailynews.it - Lazza, partito ieri il “Locura Tour 2025”. A Roma il 30 gennaio

IL30– Palazzo dello Sport SOLD OUTUNO SHOW POTENTE E ALL’AVANGUARDIAPER UNNEI PALAZZETTIDA MESI TUTTO SOLD OUTIN ATTESA DEI SUOI PRIMI STADI A LUGLIO Pernon poteva esserci modo migliore per iniziare il nuovo anno: sul palco, con la sua musica, scatenando tutta la sua energia live. Èsera dal PalaUnical di Mantova il, la nuova avventura live prodotta da Vivo Concerti che animerà per tuttoi principali palazzetti italiani, e che da mesi ha registrato l’en plein di tutto esaurito nelle sue 11 date.Al suo secondonei palazzetti, per stupire una volta in più il suo pubblico e accompagnarlo nel suo nuovo viaggio,ha ideato uno show fuori dagli schemi, curato nei minimi dettagli: oltre due ore di musica e una setlist di 37 brani per vivere una serata di pura “” sulle note dell’ultimo album Doppio Disco di Platino(Island Records), per la prima volta live, e il meglio del suo repertorio.