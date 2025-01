Ferraratoday.it - Lavori stradali, ripartono gli interventi per la posa di una nuova barriera

Leggi su Ferraratoday.it

, a cura del Comune di Ferrara, per ladi unadi sicurezza stradale in via Eridano sono destinati a riprendere mercoledì 8. Il tratto interessato è compreso fra la rotatoria di via Ferrari e via Due Abeti, sul lato del canale consortile 'Cittadino'.Iscriviti al.