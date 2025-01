Europa.today.it - L’automobile, un mondo in movimento: obiettivo sicurezza

Leggi su Europa.today.it

Nuovo appuntamento con la rubrica sulla mobilità e sui principali trend di cambiamento che interessano ildel.Non possiamo non trattare il tema dellastradale con le tantissime novità introdotte dal nuovo codice della strada, in vigore dallo scorso 14 dicembre. Non.