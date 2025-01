Quicomo.it - Lago di Como, Villa d'Este: "È stato un anno straordinario"

Leggi su Quicomo.it

Non c'è dubbio che suldici sia una stella più luminosa di altre. Se non altro perché è stata la prima a brillare senza mai smettere di emettere luce. E dunque, sulle rive incantate del Lario,d’, dopo aver acceso per il terzoconsecutivo il Natale del, si accinge.