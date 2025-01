Sport.quotidiano.net - La squadra. Oggi in campo: da verificare le condizioni di Gud, Cataldi e Gosens

Leggi su Sport.quotidiano.net

Sono tanti i nodi da sciogliereper Raffaele Palladino. Il tecnico viola, nel giorno in cui la Fiorentina dopo 48 ore di libertà riprenderà ad allenarsi dopo la batosta subita contro il Napoli, dovrà in primis avere lumi dallo staff medico sulletanto di Gudmundsson quanto di, i tre esclusi eccellenti della sfida di sabato. L’islandese, reduce da un problema alla caviglia che lo ha messo ko nella fase di riscaldamento durante il match con gli azzurri (il numero 10 era pronto a entrare quando ha avvertito una fitta), rischia di dover saltare l’impegno di lunedì prossimo a Monza qualora le valutazioni alle quali si sottoporràdovessero suggerire l’inizio di una fase di lavoro differenziato, pur breve che sia (ipotesi non da escludere) mentre per l’ex Lazio e il tedesco le problematiche sono di natura differente: il mediano convive da tempo con un fastidio alla caviglia che lo ha obbligato ad un impegno a scartamento ridotto (ha giocato per 90’ solo una delle ultime sei gare) mentre il terzino è vittima di un momento di flessione fisica che ha portato Palladino a lasciarlo per due volte di fila fuori dall’undici iniziale.