Torinotoday.it - La libreria Luxemburg trasloca dopo cinquant'anni: riapre in grande stile in Galleria Subalpina

Leggi su Torinotoday.it

Lunedì 20 gennaio si avvicina e in quella data, da una nuova sede, ripartirà la lunga e gloriosa storia della. Ieri, lunedì 6 gennaio, l'Epifania, è stato l'ultimo giorno per lapiù antica di Torino, che si trova in via Cesare Battisti angolo via Accademia delle.