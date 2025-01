Bresciatoday.it - La giovane mamma morta intrappolata tra le lamiere: il suo bambino è grave al Civile

Leggi su Bresciatoday.it

Dell'automobile è rimasto solo un ammasso di, abbandonate per ore sul ciglio della Strada provinciale al termine delle complicate operazioni di soccorso che hanno permesso di salvare la vita a un ragazzino di 12 anni: non è stato così per la madre, la 45enne Oksana Litvinova, estratta.