La Galleria dell’Accademia acquisisce un’opera di Luigi Pampaloni

Leggi su .com

(Adnkronos) – Ladell'Accademia di Firenze arricchisce le sue collezioni con una preziosa statuetta in terracotta di(Firenze, 1791-1847). Il bozzetto preparatorio in terracotta per la Venere al bagno verrà esposto nella Gipsoteca, accanto agli altri modelli in gesso dell'artista e del suo celebre maestro, Lorenzo Bartolini. Il bozzetto in terracotta di .L'articolo Ladiproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.