Fanpage.it - La classifica dei 10 album e singoli più venduti nel 2024: conferma Tony Effe e Mahmood, sorprende Kid Yugi

Leggi su Fanpage.it

È stato pubblicato nelle scorse ore il Top Of The Musicdi FIMI, il bilancio deie deglipiùnel. Regnacon Tuta Gold, mentre Icon disi prende la prima posizione tra i progetti di maggior successo in Italia. Qui le classifiche.