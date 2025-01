Pordenonetoday.it - La befana si è calata dal campanile di San Marco grazie ai vigili del fuoco

Leggi su Pordenonetoday.it

Come da tradizione lasi èdaldi San. Un momento spettacolare che idelhanno donato alla città, dopo che Babbo Natale è arrivato con l'autoscala al quinto piano dell'ospedale, per portare regali ai bambini ricoverati in pediatria. Approfittando.