Lecceprima.it - Karlsson, idee chiare: “Felice qui: posso aiutare la squadra per la salvezza”

Leggi su Lecceprima.it

LECCE – Ha già fatto il suo debutto in giallorosso nell’ultima gara del girone di andata del campionato di serie A, pareggiata a reti inviolate contro il Genoa sul campo del Via del Mare: esordisce anche ai microfoni Jesper, ultimo arrivato nel mercato invernale dei salentini per.