Karina Cascella | sui social i nomi delle influencer che non sopporta

Leggi su Dailynews24.it

non ha mai avuto paura di dire la sua, e che si tratti della televisione o dei, questa sua caratteristica non è cambiata. Schietta e senza filtri, l’ex opinionista di Uomini e Donne continua a esprimere le proprie opinioni senza preoccuparsi troppo di scontentare qualcuno. Recentemente,ha rilasciato nuove dichiarazioni sulla .L'articolo: suiche non