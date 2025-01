Liberoquotidiano.it - Kalinskaya in palestra, shorts cortissimi e occhio alla maglietta: il video rubato | Guarda

Non le ha portato benissimo laindossata in allenamento. Su Instagram Annaha quasi un gesto di simpatica stizza, molto italiano, nelin cui la riprendono sulla cyclette:nericome d'abitudine in, i lunghi capelli biondi raccolti in una pratica coda e poi quellabianca, molto auto-ironica, con la scritta in inglese "Not good at any sports", letteralmente "non sono brava in nessuno sport". Non le crede nessuno, ovviamente, perché nel tennis la 26enne russa fidanzata (oppure no? Il grande mistero prosegue) di Jannik Sinner se la cava eccome. Il 2025 dovrebbe essere il suo anno, quello che la porterà stabilmente tra le prime 10 del ranking Wta e, perché no, magari pure a qualche impresa in uno dei 4 slam. Infortuni permettendo, però.