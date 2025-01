Ilrestodelcarlino.it - "Io e Agroppi e quegli anni al Toro"

Il 2 gennaio scorso è scomparso all’età di 80Aldo, ex calciatore nel ruolo di centrocampista del Torino e anche della Nazionale Italia per poi intraprendere la carriera di allenatore e di opinionista televisivo. All’epoca del Torino con lui militava un fanese: Mario Barbaresi classe ’48, mediano e poi per volontà di mister Giagnoni trasformato in libero". "Giocavamo insieme nelle ‘De Martino’ e poi in prima squadra era un gran bravo ragazzo. - ricorda Mario Barbaresi - Aldo era prodigo di consigli per i giovani, attaccatissimi ai colori del Torino, anti iuventino è rimasto sempre cosi, diceva quello che pensava e probabilmente era scomodo perché raccontava sempre la verità senza nascondersi dietro a un dito come fanno in tanti. Una grande persona senza peli sulla lingua per questo lo invitavano poco alle trasmissioni sportive perché lui tirava fuori verità che nell’ambito calcistico è sempre nascosta negli oscuri meandri del mistero.