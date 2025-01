Chietitoday.it - Interventi sulla linea ferroviaria dal 15 al 24 gennaio: lavori tra Fossacesia, Vasto e Giulianova

Leggi su Chietitoday.it

Novità in arrivo per chi viaggia in treno: Reteitaliana (Gruppo Fs) effettueràdi potenziamento infrastrutturale e tecnologico fra San Vito Lanciano e San Severo,Pescara-Foggia, dal 15 al 242025. A seguito di questi, i treni Frecciarossa, gli.