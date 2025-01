Insegnare è un lavoro usurante sempre la sfida di stare in classe secondo Valentina Petrini | Non resti giovane a stare in aula

Leggi su Orizzontescuola.it

è come andare in scena ogni giorno davanti al pubblico più esigente: gli studenti. Un pubblico capace di percepire il minimo cambiamento d'umore, l'impercettibile incresparsi di un sopracciglio. Che si tratti di uninsegnante alle prime armi o di un veterano con anni di esperienza, laè la stessa: conquil'attenzione e il rispetto di una platea che non concede nulla.L'articolo “è un”, ladiin: “Nonin” .