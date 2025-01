Anconatoday.it - Incontro dei 60enni degli Ex Giovani di Santa Maria Nuova: un viaggio nel tempo tra ricordi e amicizia

Leggi su Anconatoday.it

- 60 anni e non sentirli: la classeex allievi delle scuole diha tagliato un traguardo importante ricordando i vecchi tempi con un pranzo al ristorante Smeraldo a cui hanno partecipato 41 ex, che è stata l'occasione perfetta per rievocare i.