Milanotoday.it - Incidente in centro a Milano, travolto da un'auto: è gravissimo

Leggi su Milanotoday.it

Un pedone di 27 anni è rimasto gravemente ferito in unstradale in corso Genova anel pomeriggio di martedì 7 gennaio. L’uomo è stato trasportato in codice rosso al Niguarda, sul caso sono in corso accertamenti da parte della polizia locale.Tutto è accaduto poco prima delle.