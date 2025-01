Modenatoday.it - Incidente, donna di 58 anni investita da un auto in via Nonantolana

Leggi su Modenatoday.it

Pochi minuti prima delle ore 18 si è verificato unnel tratto cittadino di via. Unaè statae sbalzata a terra mentre attraversava la strada, colpita da una Fiat Panda che procedeva in direzione della periferia. L'investimento è avvenuto in corrispondenza.