Torinotoday.it - Incidente a Pino Torinese: un'auto esce di strada, conducente neopatentata in ospedale per accertamenti

Leggi su Torinotoday.it

le intorno alle 15,30 di oggi, martedì 7 gennaio 2025, a. Un'è uscita dalla dalla carreggiata in via Valle Ceppi, probabilmente per via dell'asfalto scivoloso, ed è rimasta incastrata nel fosso che corre lungo il trattole. La, 20 anni.