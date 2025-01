Modenatoday.it - "Il suicidio di Israele", il libro di Anna Foa a Nonantola

Leggi su Modenatoday.it

Sarà presentato domani sera, mercoledì 8 gennaio, aildella storicaFoa “Ildi”. L’iniziativa è promossa da Comune, Anpi, Fondazione Villa Emma, sindacato Spi Cgil, Anni in Fuga Aps e in collaborazione con il Laboratorio per la Pace di.L’inizio.