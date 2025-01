Ilfoglio.it - Il sit in silenzioso dei giornalisti per Cecilia Sala: "Free Cecilia"

"Poche parole, siamo qui pere per chiederne l'immediata scarcerazione. Anche per il volere della famiglia i toni devono restare bassi". Sono le brevi dichiarazioni che Guido D'Ubaldo, presidente dell'ordine deidel Lazio, e Stefano Ferrante dell'Associazione Stampa Romana, hanno rilasciato al termine del sit-in organizzato in solidarietà della giornalista del Foglio e di Chora Media, da ormai venti giorni detenuta nel carcere di Evin a Teheran. L'incontro si è tenuto intorno alle 11.30 di questa mattina, 7 gennaio, nella piazza Santi Apostoli di Roma, a due passi dall'Altare della Patria. Una manifestazione silenziosa, senza striscioni o megafoni. Nelle mani di chi era presente solo qualche foglio bianco con su scritto "", distribuito all'entrata della piazza.